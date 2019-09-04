https://static.news.ru/photo/e8f2599e-cfc1-11e9-b0ca-fa163e074e61_660.jpg Денис Глушаков Фото: Сергей Булкин/News.ru

Бывший полузащитник футбольного клуба «Спартак» (Москва) Денис Глушаков, ныне выступающий за «Ахмат», рассказал, как итальянец Массимо Каррера возглавил «красно-белых».

Всё начиналось с того, что после увольнения (Дмитрия) Аленичева решался вопрос, придёт ли в команду (Курбан) Бердыев. Что-то не получилось. Собрали костяк команды для совещания. Наше коллективное мнение было такое: «Сезон начинается, если сейчас трудно определиться, кто будет тренером, назначайте Карреру. Мы готовы взять ответственность на себя, лишь бы никто не лез в команду и не мешал, — приводит слова Глушакова « Чемпионат ».

Бывший капитан московского клуба добавил, что при нём был хороший коллектив.

Кроме того, Глушаков рассказал о ситуации с премиальными, полученными за победу в чемпионате России сезона-2016/17.

Все в футбольном мире знали и обсуждали, что персонал обиделся на Карреру за то, что он не поделился чемпионской премией, — сказал Глушаков.

По его словам, жаловался почти весь персонал команды от врачей до массажистов: «Массимо не поделился», — сказал он.

Глушаков выступал за «Спартак» с 2013 по 2019 год, выиграв чемпионат России и Суперкубок страны. Каррера работал в «Спартаке» с 2016 по 2018 год и сумел привести команду к титулу чемпиона России впервые за 16 лет. После завоевания «красно-белыми» чемпионства из-за разногласий с руководством клуба и некоторыми игроками команды, в том числе с Глушаковым, он оставил свой пост. В июне 2019 года итальянский специалист заявил, что «Спартак» поспешил с его увольнением, писал News.ru.