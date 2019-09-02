https://static.news.ru/photo/d64b5082-cd5c-11e9-a83d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Главный тренер футбольного клуба «Динамо» (Москва) Дмитрий Хохлов и его помощник Юрий Никифоров требуют от МВД 28,7 млн рублей компенсации за бездействие следователей, расследующих хищение средств вкладчиков в банке «Замоскворецкий».

Иск наставника «Динамо» к МВД направлен в Замоскворецкий суд. В иске указано, что в 2013 году Хохлов заключил с банком договор как физическое лицо и через два дня перечислил на свой счёт из банка ВТБ всю сумму в долларах. Однако после краха «Замоскворецкого» летом 2014 года выяснилось, что счёт спортсмена пуст.

Помимо тренеров, потерявших в банке $905 тыс., компенсации будут добиваться бывшие футболисты сборной России Андрей Каряка и Дмитрий Кириченко, пишет « Коммерсант ».

«Крылья Советов» и «Динамо» открыли восьмой тур РПЛ нулевой ничьей, писал News.ru.