Гендиректор «Зенита» предложил Данни должность в клубе

https://static.news.ru/photo/33e64612-bfa5-11ea-82eb-fa163e074e61_660.jpg Данни Фото: Вячеслав Евдокимов/wikipedia.com

Бывший капитан клуба «Зенит» португалец Мигель Данни может вернуться в Санкт-Петербург в качестве сотрудника команды.

Две недели назад мне звонил генеральный директор клуба Александр Медведев. Он хочет, чтобы я работал в Санкт-Петербурге и помогал академии и клубу, — цитирует Данни «Спорт-экспресс».

Он отметил, что ему хотелось бы вернуться в «Зенит», но всё будет зависеть от здоровья дочери. Решение будет приниматься в августе после результатов медицинского исследования.

Данни с 2005 по 2008 год выступал за московское «Динамо», за «Зенит» полузащитник играл с 2008 по 2017 год. Последним клубом Данни стал португальский «Маритиму», который он покинул в 2018 году. В декабре 2019 года Данни официально объявил о завершении игровой карьеры, писал NEWS.ru.