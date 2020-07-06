Гендиректор «Зенита» предложил Данни должность в клубе

Бывший капитан клуба «Зенит» португалец Мигель Данни может вернуться в Санкт-Петербург в качестве сотрудника команды.
Две недели назад мне звонил генеральный директор клуба Александр Медведев. Он хочет, чтобы я работал в Санкт-Петербурге и помогал академии и клубу, — цитирует Данни «Спорт-экспресс».
Он отметил, что ему хотелось бы вернуться в «Зенит», но всё будет зависеть от здоровья дочери. Решение будет приниматься в августе после результатов медицинского исследования.
Данни с 2005 по 2008 год выступал за московское «Динамо», за «Зенит» полузащитник играл с 2008 по 2017 год. Последним клубом Данни стал португальский «Маритиму», который он покинул в 2018 году. В декабре 2019 года Данни официально объявил о завершении игровой карьеры, писал NEWS.ru.