Гендиректор «Уфы»: в матче с «Рубином» не хватило гола в любые ворота

https://static.news.ru/photo/d357bbd6-bba9-11ea-b079-fa163e074e61_660.jpg Фото: Футбольный клуб Уфа / ФК Уфа / FC UFA/vk.com

Генеральный директор футбольного клуба «Уфа» Шамиль Газизов прокомментировал матч 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против казанского «Рубина».

Сегодня хорошо, динамично играли. Было много ударов, хорошие атаки и защитные действия у команд. В конце команды чуть подсели, а так динамика было очень хорошая. Не хватило гола: если бы он был в какие-либо ворота, то игра была бы ещё более динамичная. Мне очень понравилось, как команды действовали, но ещё есть над чем работать, — сказал Газизов корреспонденту NEWS.ru.

Он также отметил игру футболистов уфимской команды.

Ребята молодцы, пытались играть в атаку, контролировали мяч. Регулярно были различные комбинации в атаке, мы показали, что можем играть не только в защите, — добавил Газизов.

Оставшиеся матчи нынешнего сезона РПЛ команды будут проводить в плотном графике. Газизов считает, что это добавит зрелищности футболу.

Сейчас и посмотрим на состояние футболистов, пять матчей, будем играть на третий-четвёртый день. Мне самому это интересно, как ребята и все команды будут к этому подходить. Мне кажется, будут хорошие игры, — заключил Газизов.

Ранее NEWS.ru писал, что «Уфа» на домашнем поле сыграла вничью с казанским «Рубином» в матче 25-го тура РПЛ. Встреча завершилась со счётом 0:0. На данный момент «Уфа» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 32 очка. «Рубин» располагается на 12-й строчке, имея в активе 27 очков.