https://static.news.ru/photo/9bce0cc2-1a66-11ea-91f4-fa163e074e61_660.jpg Вадим Евсеев Фото: fcufa.pro

Перед матчем с «Ахматом» в СМИ появилась информация о получении травмы наставником уфимцев Вадимом Евсеевым на тренировке. Генеральный директор футбольного клуба «Уфа» Шамиль Газизов подтвердил травму колена главного тренера и сообщил, что в ближайшее время пройдёт операция.

Травма требует операции и последующего лечения, она осталась, никуда не делась, но я думаю, после проведения всё будет хорошо, — сказал Газизов корреспонденту NEWS.ru.

Грозненский «Ахмат» дома принимал «Уфу» 7 декабря. Игра 19-го тура Российской премьер-лиги завершилась победой гостей со счётом 1:0. Единственный мяч забил полузащитник Азер Алиев на 10-й минуте матча.

Ветеран футбольного клуба «Спартак» Валерий Рейнгольд заявил, что «красно-белые» находятся в яме после поражения «Ростову» со счётом 1:4 в 19-м туре Российской премьер-лиги, писал NEWS.ru.