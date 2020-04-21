«Газпром Арена» получит от УЕФА 20 млн рублей компенсации расходов

https://static.news.ru/photo/90371496-83aa-11ea-9a05-fa163e074e61_660.jpg «Газпром Арена» Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Генеральный директор «Газпром Арены» Владимир Литвинов рассказал, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в ближайшее время должен компенсировать расходы в связи с переносом чемпионата Европы на 2021 год из-за пандемии коронавируса.

Понесли расходы чуть более 20 млн рублей, но надеемся, что до конца апреля УЕФА нам их компенсирует в полном объёме, — цитирует Литвинова ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что власти Санкт-Петербурга не откажутся от проведения матчей чемпионата Европы по футболу в 2021 году. Северная столица имеет высокую готовность к проведению игр, о чём в конце марта были уведомлены Российский футбольный союз (РФС) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Соответствующее обращение было направлено губернатором Александром Бегловым.