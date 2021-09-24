Газизов рассказал, сколько зарабатывает лучший бомбардир РПЛ Агаларов

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов после матча девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Спартаком» и «Уфой» (2:0) рассказал о зарплатах в футбольном клубе.

У нас молодые футболисты получают небольшие зарплаты. В районе 200–400 тыс. рублей. У Гамида Агаларова зарплата 150 тыс.? На сегодняшний день чуть больше, — сказал Газизов журналистам.

Также Газизов ответил на вопрос, готов ли он продать одного из лучших форвардов РПЛ этой зимой.

Все у меня спрашивают, готов ли я продать Агаларова или нет. Какого ответа вы от меня ждёте? На данный момент проявляют интерес к двум другим футболистам, — добавил он.

«Спартак» после девяти туров РПЛ имеет в активе 13 очков. Команда занимает промежуточное восьмое место. «Уфа» с восемью очками располагается на 14 месте.

Ранее сообщалось, что телекомментатор Геннадий Орлов предложил Артёму Дзюбе перейти из «Зенита» в «Спартак» перед завершением футбольной карьеры. По его словам, у нападающего спартаковская школа.