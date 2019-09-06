https://static.news.ru/photo/bd2b2826-d085-11e9-9e8a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Футбольный агент Алексей Сафонов прокомментировал удовлетворение ходатайства об условно-досрочном освобождении игроков Александра Кокорина и Павла Мамаева.

Я считаю, что их просто передержали в тюрьме. Посмотрим на то, как судьба у них дальше сложится. Если бы я был тренером, то я бы обязательно дал шанс Мамаеву проявить себя, у Кокорина сейчас есть некоторые проблемы со здоровьем, — сказал Сафонов корреспонденту News.ru.

Кроме того, агент считает, что сейчас ребятам необходимо набрать форму, чтобы «иметь возможность вернуться в футбол».

Понятно, что они «накосячили», но извлекли урок из содеянного. Им надо набрать форму, втягиваться, чтобы после зимней паузы иметь возможность вернуться в футбол, — заключил он.

Футболисты покинут колонию через 10 дней после того, как решение суда вступит в законную силу.

Александр Кокорин и Павел Мамаев стали участниками двух потасовок 8 октября 2018 года. Им вменили совершение хулиганских действий по предварительному сговору и умышленное причинение вреда здоровью. Суд приговорил Кокорина к полутора годам колонии, Мамаев получил срок заключения год и пять месяцев.

Ранее заслуженный тренер России по футболу Валерий Газзаев также прокомментировал News.ru освобождение футболистов.