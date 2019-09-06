Футбольный агент Алексей Сафонов прокомментировал удовлетворение ходатайства об условно-досрочном освобождении игроков Александра Кокорина и Павла Мамаева.
Я считаю, что их просто передержали в тюрьме. Посмотрим на то, как судьба у них дальше сложится. Если бы я был тренером, то я бы обязательно дал шанс Мамаеву проявить себя, у Кокорина сейчас есть некоторые проблемы со здоровьем, — сказал Сафонов корреспонденту News.ru.
Кроме того, агент считает, что сейчас ребятам необходимо набрать форму, чтобы «иметь возможность вернуться в футбол».
Понятно, что они «накосячили», но извлекли урок из содеянного. Им надо набрать форму, втягиваться, чтобы после зимней паузы иметь возможность вернуться в футбол, — заключил он.
Футболисты покинут колонию через 10 дней после того, как решение суда вступит в законную силу.
Александр Кокорин и Павел Мамаев стали участниками двух потасовок 8 октября 2018 года. Им вменили совершение хулиганских действий по предварительному сговору и умышленное причинение вреда здоровью. Суд приговорил Кокорина к полутора годам колонии, Мамаев получил срок заключения год и пять месяцев.
Ранее заслуженный тренер России по футболу Валерий Газзаев также прокомментировал News.ru освобождение футболистов.