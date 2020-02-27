Полузащитник футбольного клуба «Рубин» (Казань) Дмитрий Тарасов перенёс операцию на сломанной ноге в одной из больниц Рима.
Пресс-служба команды
Нет ничего более стимулирующего, чем когда всё идёт не так, как надо, — написал футболист.
Как писал NEWS.ru, Тарасов сломал ногу на тренировочных сборах «Рубина» в Турции 21 февраля. Полузащитник всего за три дня до этого подписал контракт с казанцами. За свою новую команду он не провёл ещё ни одного матча, и до конца текущего сезона Российской премьер-лиги Тарасов своей команде помочь не сможет. Гендиректор «Рубина» Рустем Сайманов заявил, что о расторжении контракта в связи с травмой речи не идёт.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен