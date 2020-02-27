https://static.news.ru/photo/93b2d634-5987-11ea-9749-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Тарасов Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Полузащитник футбольного клуба «Рубин» (Казань) Дмитрий Тарасов перенёс операцию на сломанной ноге в одной из больниц Рима.

Пресс-служба команды сообщила об этом в Twitter, пожелав бывшему супругу Ольги Бузовой скорейшего выздоровления. Сам 32-летний полузащитник также подтвердил факт успешного хирургического вмешательства в своём Instagram. Фото из больничной палаты Тарасов сопроводил цитатой из «Шерлока Холмса» Гая Ричи.

Нет ничего более стимулирующего, чем когда всё идёт не так, как надо, — написал футболист.

Как писал NEWS.ru, Тарасов сломал ногу на тренировочных сборах «Рубина» в Турции 21 февраля. Полузащитник всего за три дня до этого подписал контракт с казанцами. За свою новую команду он не провёл ещё ни одного матча, и до конца текущего сезона Российской премьер-лиги Тарасов своей команде помочь не сможет. Гендиректор «Рубина» Рустем Сайманов заявил, что о расторжении контракта в связи с травмой речи не идёт.



