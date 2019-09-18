Фото: Manchester Daily Express/Global Look Press

Журнал France Football учредил новую награду лучшему голкиперу европейских чемпионатов имени советского вратаря Льва Яшина.

Десять номинантов премии будут объявлены 21 октября, церемония вручения пройдёт 2 декабря.

Лев Яшин — первый и единственный среди вратарей обладатель «Золотого мяча» (1963), он признан лучшим вратарём XX века по версии ФИФА.

Ранее нападающий сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду заявил, что хочет обойти аргентинского форварда Лионеля Месси по количеству «Золотых мячей», писал News.ru.

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