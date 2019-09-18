https://static.news.ru/photo/0e8d35c2-dace-11e9-96d1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Manchester Daily Express/Global Look Press

Журнал France Football учредил новую награду лучшему голкиперу европейских чемпионатов имени советского вратаря Льва Яшина.

Десять номинантов премии будут объявлены 21 октября, церемония вручения пройдёт 2 декабря.

France Football créé le Trophée Yachine de meilleur gardien du monde https://t.co/eAnBK5KfQj — france football (@francefootball) September 19, 2019

Лев Яшин — первый и единственный среди вратарей обладатель «Золотого мяча» (1963), он признан лучшим вратарём XX века по версии ФИФА.

Ранее нападающий сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду заявил, что хочет обойти аргентинского форварда Лионеля Месси по количеству «Золотых мячей», писал News.ru.