Футбольный клуб «Спартак» прокомментировал ситуацию с закрытыми на ключ болельщиками на трибуне стадиона в Набережных Челнах во время матча 1/16 финала Кубка России с «КАМАЗом».
ФК «Спартак» был уведомлён о порядке входа-выхода болельщиков нашей команды на гостевой трибуне стадиона «КАМАЗ» в рамках матча 1/16 финала Кубка России. Об этом организаторы матча уведомили представителей клуба на предматчевом совещании, которое состоялось утром в день игры, — говорится в заявлении клуба.
В «Спартаке» отметили, что порядок входа-выхода болельщиков гостевой команды на стадионе обусловлен конструктивными особенностями трибуны D — все четыре выхода расположены со стороны поля.
Поэтому организаторы решили закрывать две центральные калитки (D2 и D3) во время матча, однако стюарды открывали их по запросу болельщиков. При этом с целью соблюдения правил эвакуации боковые выходы (D1 и D4) оставались открытыми на протяжении всего матча, — добавили в клубе.
Ранее в РФС заявили, что эта ситуация будет изучена, писал News.ru.