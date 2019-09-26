https://static.news.ru/photo/18df3b9c-e064-11e9-8705-fa163e074e61_660.jpg Фото: ФК «Спартак-Москва»/vk.com

Футбольный клуб «Спартак» прокомментировал ситуацию с закрытыми на ключ болельщиками на трибуне стадиона в Набережных Челнах во время матча 1/16 финала Кубка России с «КАМАЗом».

ФК «Спартак» был уведомлён о порядке входа-выхода болельщиков нашей команды на гостевой трибуне стадиона «КАМАЗ» в рамках матча 1/16 финала Кубка России. Об этом организаторы матча уведомили представителей клуба на предматчевом совещании, которое состоялось утром в день игры, — говорится в заявлении клуба.

В «Спартаке» отметили, что порядок входа-выхода болельщиков гостевой команды на стадионе обусловлен конструктивными особенностями трибуны D — все четыре выхода расположены со стороны поля.

Поэтому организаторы решили закрывать две центральные калитки (D2 и D3) во время матча, однако стюарды открывали их по запросу болельщиков. При этом с целью соблюдения правил эвакуации боковые выходы (D1 и D4) оставались открытыми на протяжении всего матча, — добавили в клубе.

Ранее в РФС заявили, что эта ситуация будет изучена, писал News.ru.