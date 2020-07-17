Маленькая надежда: в ФК «Оренбург» оценили заступничество депутатов

https://static.news.ru/photo/a7abb100-c82d-11ea-98dd-fa163e074e61_660.jpg Фото: fcorenburg/facebook.com

Спортивный директор футбольного клуба «Оренбург» Дмитрий Андреев назвал радостной и первой хорошей новостью инициативу депутатов Государственной думы, которые попросили глав Российского футбольного союза (РФС) и Российской премьер-лиги (РПЛ) Александра Дюкова и Сергея Прядкина, а также министра спорта Олега Матыцина сохранить клуб в премьер-лиге.

Он отметил, что «какую-то надежду маленькую это даёт».

Если получится, то замечательно. Если нет, то будем играть в ФНЛ. Как будет, не могу сказать, я в Совете Федерации не состою, — цитирует Андреева Sport24.

При этом он отметил, что депутаты не согласовывали с ним свою инициативу.

Ранее, как писал NEWS.ru, депутаты Игорь Сухарев, Роман Романенко, Сергей Катасонов, Виктор Заварзин и сенатор Андрей Шевченко в коллективном письме попросили снисходительно отнестись к судьбе клуба.

После возобновления сезона из-за вспышки коронавируса «Оренбург» получил два технических поражения, а в остальных матчах набрал лишь одно очко. Сейчас клуб находится на последнем месте в турнирной таблице.