«Фиорентина» объявила о подписании контракта с Кокориным

https://static.news.ru/photo/07fb96ba-607c-11eb-9987-fa163e074e61_660.jpg Фото: ACF Fiorentina/Twitter.com

Бывший нападающий московского «Спартака» Александр Кокорин официально стал игроком итальянской «Фиорентины». Об этом сообщает пресс-служба «фиалок».

Кокорин будет представлен прессе сегодня, в среду, 27 января, в 17:00 (19:00 мск. — NEWS.ru) в прямом эфире. Пресс-конференция будет транслироваться на сайте и в соцсетях клуба, — говорится в заявлении.

Официальной информации о деталях соглашения нет, однако, по данным СМИ, контракт с футболистом рассчитан на 3,5 года — до лета 2024 года. Трансфер россиянина обошёлся флорентийцам в €4,5 млн.

Итальянские СМИ и болельщики клуба противоречиво восприняли новость о переходе Александра. Многие отметили его любовь к развлечениям и невероятную способность попадать в скандальные истории. Разумеется, не был обделён вниманием и его тюремный срок, который он получил за драку в центре Москвы. Сам Кокорин, впрочем, был твёрдо намерен ухватиться за эту возможность — по словам 29-летнего футболиста, это может быть его последним шансом заиграть в Европе.

Как ранее писал NEWS.ru, Александру Кокорину следует побыстрее выучить итальянский язык, а также постараться вести себя поскромнее в новом клубе. Такие советы футболисту дал Андрей Канчельскис, выступавший за «Фиорентину» в 90-е годы.

Канчельскис также отметил, что в Италии иначе подходят к тренировочному процессу. Во Флоренции болельщики, которые известны своей требовательностью, посещают тренировки, поэтому надо быть готовым выкладываться на каждой из них.