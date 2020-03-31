https://static.news.ru/photo/4051ef3e-7377-11ea-98fb-fa163e074e61_660.jpg Фото: imago sportfotodienst/Global Look Press

Международная федерация футбола (ФИФА) заявила о желании поддержать футбольную индустрию в период кризиса и пандемии коронавируса. Организация намерена создать кредитный фонд для помощи командам.

На сегодняшний день финансовые резервы федерации составляют около $2,74 млрд. Для фонда планируют выделить несколько сотен миллионов долларов. Утвердить его должен совет ФИФА.

Причиной для создания такого фонда стало снижение зарплат футболистов из-за пандемии и отмена спортивных мероприятий.

Многие спортсмены добровольно отказываются от своих гонораров, чтобы футбольные клубы могли покрывать расходы на остальной персонал. К примеру, так поступили игроки «Барселоны», которые отказались от 70% выплат.

NEWS.ru ранее писал, что глава федерации Джанни Инфантино призвал людей не паниковать из-за распространения коронавируса в Европе.