Международная федерация футбола (ФИФА) заявила о желании поддержать футбольную индустрию в период кризиса и пандемии коронавируса. Организация намерена создать кредитный фонд для помощи командам.
На сегодняшний день финансовые резервы федерации составляют около $2,74 млрд. Для фонда планируют выделить несколько сотен миллионов долларов. Утвердить его должен совет ФИФА.
Причиной для создания такого фонда стало снижение зарплат футболистов из-за пандемии и отмена спортивных мероприятий.
Многие спортсмены добровольно отказываются от своих гонораров, чтобы футбольные клубы могли покрывать расходы на остальной персонал. К примеру, так поступили игроки «Барселоны», которые отказались от 70% выплат.
NEWS.ru ранее писал, что глава федерации Джанни Инфантино призвал людей не паниковать из-за распространения коронавируса в Европе.
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