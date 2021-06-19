ФИФА наказала сборную Мексики за гомофобные кричалки фанатов

Дисциплинарный комитет Международной федерации футбола (ФИФА) наказал сборную Мексики за гомофобные кричалки болельщиков. Как сообщает Reuters, теперь из-за фанатов сборная проведёт два матча без зрителей.
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Причиной наказания стало поведение болельщиков во время матчей олимпийского квалификационного турнира против команд Доминиканской Республики (18 марта) и США (24 марта).
Президент FMF Йон де Луиса выразил надежду, что это были первые и последние санкции со стороны ФИФА.
Как мы можем провести чемпионат мира (в 2026 году), если наши стадионы будут пустыми? Если мы не остановимся сейчас, последствия для мексиканского футбола могут быть разрушительными, — сказал он.
Таким образом, сборная Мексики сыграет без зрителей в двух матчах отборочного цикла чемпионата мира-2022 против команд Ямайки (2 сентября) и Канады (7 октября).
Ранее сообщалось, что российским футбольным болельщикам пригрозили депортацией, если они в обход карантинных мер приедут поддержать свою сборную в Копенгаген. 21 июня там состоится матч чемпионата Европы Россия — Дания. Для российской команды это будет решающая схватка за выход из группы. В активе футболистов победа над сборной Финляндии и поражение от Бельгии.