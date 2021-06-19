ФИФА наказала сборную Мексики за гомофобные кричалки фанатов

Фото: Kenjiro Matsuo/AFLO/Global Look Press

Наталья Поликарпова NEWS.ru https://static.report.az/photo/83925d7d-6354-31d2-baaf-39bc59708162_50.jpg

Соревнования Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в Белоруссии в 2021 году состоятся по расписанию. Так в организации ответили на запрос РИА Новости.

Агентство отмечает, что речь идёт и о турнирах с участием национальных сборных, и о еврокубках. УЕФА подтвердил, что в Белоруссии не пройдут лишь те мероприятия, о которых было объявлено заранее....