ФИФА может запретить плевки во время матчей

https://static.news.ru/photo/c1ef8a0a-893f-11ea-8dfe-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Председатель медицинского комитета Международной федерации футбола (ФИФА) Мишель Д'Хоге заявил, что во время матчей могут быть запрещены плевки на поле.

Когда мы снова начнём играть в футбол, думаю, нам следует избегать плевков по максимуму. Плевок — это хороший способ распространения вируса, — цитирует Д'Хоге Daily Mail.

Отмечается, что за плевок судья может показать футболисту жёлтую карточку.

Ранее стало известно, что Футбольная ассоциация Аргентины (AFA) официально объявила о досрочном завершении текущего сезона из-за пандемии коронавируса. По итогам прошедшего и следующего сезонов команды не будут вылетать из высшего дивизиона, писал NEWS.ru.