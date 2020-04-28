ФИФА может запретить плевки во время матчей

Председатель медицинского комитета Международной федерации футбола (ФИФА) Мишель Д'Хоге заявил, что во время матчей могут быть запрещены плевки на поле.
Когда мы снова начнём играть в футбол, думаю, нам следует избегать плевков по максимуму. Плевок — это хороший способ распространения вируса, — цитирует Д'Хоге Daily Mail.
Отмечается, что за плевок судья может показать футболисту жёлтую карточку.
Ранее стало известно, что Футбольная ассоциация Аргентины (AFA) официально объявила о досрочном завершении текущего сезона из-за пандемии коронавируса. По итогам прошедшего и следующего сезонов команды не будут вылетать из высшего дивизиона, писал NEWS.ru.
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