Болельщики «Спартака» пожаловались на судейство в открытом письме главе РФС

https://static.news.ru/photo/e1a9a4cc-c74f-11ea-b202-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Фратрия» (объединение болельщиков московского футбольного клуба «Спартак») выпустила открытое письмо главе Российского футбольного союза Александру Дюкову с призывом разобраться с необъективными решениями судей в чемпионате России.

Письмо опубликовано на сайте объединения. «Фратрия» указывает, что в каждом матче с участием «Спартака» в последнее время имели место спорные судейские решения в пользу соперников москвичей.

Отменённые голы, неназначенные пенальти, необъяснимые жёлтые карточки лидеров команды оценивались как минимум спорно, причём далеко не только болельщиками «Спартака», а и любителями футбола в принципе, — отмечается в письме.

Авторы послания напоминают, что в январе 2020 года на должность главы судейского корпуса РФС был назначен венгерский рефери Виктор Кашшаи, по рекомендациям которого работают судьи в Российской премьер-лиге. Болельщики указывают, что при этом судейский регламент запрещает арбитрам комментировать свои решения, а любителям футбола остаётся только довольствоваться комментариями экспертов в СМИ в отношении спорных эпизодов.

Письмо призывает Дюкова рекомендовать Кашшаи снять запрет для судей на комментарии своих решений. Также болельщики допускают, что глава судейского корпуса мог бы сам регулярно выходить в публичное пространство и комментировать деятельность арбитров.

Мы, российские болельщики, требуем от футбольных властей и организаторов соревнований главного: равенства при трактовке футбольных правил, равного подхода ко всем участникам чемпионата со стороны организаторов и арбитров, обслуживающих игры, а также публичных разъяснений и комментариев судейских решений, принятых в спорных игровых эпизодах, — заключают авторы послания.

«Спартак» в матче 29-го тура РПЛ победил грозненский «Ахмат» со счётом 3:0, передавал NEWS.ru. В этом матче рефери также принял несколько решений которые вызвали недовольство москвичей. В частности, был отменён гол нападающего «Спартака» Эсекьеля Понсе.