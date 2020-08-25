Фанаты «Барселоны» у офиса клуба требуют отставки президента

https://static.news.ru/photo/bbca3acc-e726-11ea-91f1-fa163e074e61_660.jpgХосеп Мария БартомеуФото: AFP7/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Сообщение о возможном уходе из «Барселоны» аргентинца Лионеля Месси подвигло фанатов каталонского клуба собраться около его офиса. Они требуют отставки президента Хосепа Марии Бартомеу, которого считают виновным в дрязгах со звездой мирового футбола.
Видеозаписи акций у клубного офиса появились в социальных сетях.
Президент Бартомеу ранее созвал экстренный совет директоров и заявил, что покинет клуб, если Лионель Месси решит остаться в команде.
Ранее NEWS.ru сообщал, что новый главный тренер «Барселоны» Рональд Куман провёл встречу с капитаном каталонцев Лионелем Месси. Наставник клуба твёрдо подчеркнул, что ни у кого в раздевалке не будет привилегий и поблажек. Встреча футболиста с тренером прошла не во враждебной, но в определённо напряжённой обстановке. Сам Месси остался недоволен позицией Кумана.