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Фанаты «Барселоны» у офиса клуба требуют отставки президента

01:54, 26 августа 2020
Хосеп Мария Бартомеу Хосеп Мария Бартомеу Фото: AFP7/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Сообщение о возможном уходе из «Барселоны» аргентинца Лионеля Месси подвигло фанатов каталонского клуба собраться около его офиса. Они требуют отставки президента Хосепа Марии Бартомеу, которого считают виновным в дрязгах со звездой мирового футбола.

Видеозаписи акций у клубного офиса появились в социальных сетях.

Президент Бартомеу ранее созвал экстренный совет директоров и заявил, что покинет клуб, если Лионель Месси решит остаться в команде.

Ранее NEWS.ru сообщал, что новый главный тренер «Барселоны» Рональд Куман провёл встречу с капитаном каталонцев Лионелем Месси. Наставник клуба твёрдо подчеркнул, что ни у кого в раздевалке не будет привилегий и поблажек. Встреча футболиста с тренером прошла не во враждебной, но в определённо напряжённой обстановке. Сам Месси остался недоволен позицией Кумана.

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