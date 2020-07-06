Фанатов «Зенита» задержали в Петербурге после празднования чемпионства

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Фанатов футбольного клуба «Зенит» задержала полиция Санкт-Петербурга после празднования ими чемпионства команды на одной из улиц города.

По случаю победы «Зенита» улицу Рубинштейна «оккупировали» футбольные фанаты. 11 молодых людей были доставлены в полицию и привлечены к административной ответственности за мелкое хулиганство, — сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Петербургский «Зенит» в матче 26-го тура РПЛ обыграл «Краснодар» со счётом 4:2 и стал шестикратным чемпионом России по футболу. Голы в чемпионском матче забили Сердар Азмун (дубль), Артём Дзюба и Алексей Сутормин.

Ранее NEWS.ru писал, что перед матчем между московским «Спартаком» и «Уфой» 27 мая в Москве задержали двух лидеров фанатского движения «красно-белых». Об этом в социальных сетях сообщили члены фан-движения «народной» команды. Отмечается, что полицейские задержали Михаила по прозвищу Департант и Амира Хуслютдинова по прозвищу Профессор. Как утверждают члены фанатского сообщества, «красно-белых» лидеров задержали за выражение гражданской позиции.