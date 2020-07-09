Главный тренер «Уфы» Евсеев удивлён уходом Газизова в «Спартак»

https://static.news.ru/photo/b631f452-c1d2-11ea-97bf-fa163e074e61_660.jpg Вадим Евсеев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Главный тренер футбольного клуба «Уфа» Вадим Евсеев прокомментировал назначение Шамиля Газизова на должность генерального директора московского «Спартака», отметив, что эта новость стала для него неожиданностью.

Для ребят, для меня это было неожиданно. Я рад за Шамиля Камиловича и рад, что такой человек будет работать в «Спартаке», — написал Евсеев на своей странице в Instagram.

Специалист также пожелал Газизову удачи в новом клубе и отметил, что у того есть всё для успешной работы в «Спартаке».

Как писал NEWS.ru, новым генеральным директором футбольного клуба «Спартак» стал Шамиль Газизов. Он занимал аналогичную должность в «Уфе». Контракт с Цорном расторгли 7 июля 2020 года. Причины такого решения неизвестны. Леонид Федун рассматривал возможность изменить его полномочия и перевести на должность спортивного директора. При этом в «Спартак» придёт человек, который будет контролировать новую бизнес-модель клуба.

33-летний Цорн был назначен генеральным директором «Спартака» в мае 2019 года. Совет директоров клуба в апреле прошлого года удовлетворил просьбы вице-президента Наиля Измайлова и спортивного директора клуба Сергея Родионова об освобождении от должностей по окончании нынешнего сезона.