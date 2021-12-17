Экс-тренера академии «Барселоны» обвинили в сексуальных домогательствах

Бывший координатор и тренер академии каталонского футбольного клуба «Барселона» Альберт Бенайжес подозревается в сексуальных домогательствах в отношении молодых игроков команды. В полицию уже поступило шесть заявлений от бывших подопечных наставника, сообщает ARA. Отмечается, что в течение следующей недели их число может возрасти.

По словам воспитанника академии «Барселоны» 1983 года рождения, в возрасте 10 лет он несколько раз подвергался насилию со стороны Бенайжеса. Он также отметил, что тренер осуществлял аналогичные действия по отношению к его одноклубнику. Утверждается, что второй пострадавший обратился в полицию в 1997 году, но дело было закрыто.

В академии «Барселоны» уже сообщили, что намерены оказать поддержку пострадавшим.

Бенайжес работал в академии «Барселоны» с 1992 по 2011 год. Он также был тренером в клубе из ОАЭ «Аль-Васле», мексиканской «Гвадалахаре», в японском «Виссел Кобе». В апреле 2021 года Бенайжес вернулся в «Барселону» по приглашению президента клуба Жоана Лапорты.

За годы работы через академию каталонского клуба прошло множество звёзд мирового футбола. Воспитанниками «Ла Масии» являются семикратный обладатель «Золотого мяча», нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси, чемпионы мира и Европы в составе сборной Испании Хави, Андрес Иньеста, Карлес Пуйоль, Жерар Пике и Жорди Альба, а также хавбек, а ныне наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола.

Ранее следственный судья французского Мюлуза предъявил двукратному олимпийскому чемпиону по плаванию Яннику Аньелю обвинения в сексуальных домогательствах и насилии в отношении несовершеннолетней. Спортсмена решено поместить под судебный контроль. У него изъяли паспорт и запретили выезжать из страны. При этом запрос прокуратуры о помещении Аньеля под стражу суд отклонил.