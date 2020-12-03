Экс-игрок «Зенита» объяснил, почему в РФ низкий уровень футбола

https://static.news.ru/photo/16699fea-3560-11eb-8fa9-fa163e074e61_660.jpg Алексей Игонин Фото: a.igonin5/instagam.com

Экс-полузащитник футбольного клуба «Зенит» Алексей Игонин назвал основные причины низкого уровня российского футбола.

Мы достаточно серьёзно отстаём от ведущих европейских лиг — вот основная проблема. Уровень футбола, понимания, техники у нас ниже, чем в Европе. Есть две возможности, чтобы исправить эту проблему: либо стараться развивать футбол с детско-юношеского возраста, либо покупать иностранных футболистов. Как мы видим в Европе приобретают футболистов, за счёт которых впоследствии у многих и складывается результат. И тренеры, и футболисты переходят в клубы с более выгодными условиями. Но при этом игроков, которые они приобретают, имеют хорошее футбольное образование. Если мы сейчас пойдём только по второму пути (будем только приобретать хороших футболистов), это определённо приведёт к какому-то эпизодическому всплеску, как было с «Зенитов» в период Халка. Однако у этой истории есть побочный эффект: когда-то деньги заканчиваются и приходится начинать всё сначала, — сказал Игонин в разговоре с корреспондентом NEWS.ru.

По мнению Игонина, Малком — футболист высокого уровня, однако таких игроков не хватает нашем чемпионате.

Когда Малком наконец адаптировался в петербургской команде, то он назывался одним из лучших футболистов на протяжении нескольких туров. Но таких Малкомов нужно больше. Одного Малкома недостаточно, чтобы давать результат в Лиге чемпионов, где в каждой команде по шесть-семь Малкомов. Многие рассуждают, что Малком дорогой, но дорогой он может быть для нас или для команд средней руки. Тот же Халк сегодня нам бы обошёлся в намного большую сумму, — заявил он.

Также бывший футболист высказался на тему лимита на легионеров.

Есть мысли, что большие деньги мешают нашим футболистам играть. Но я не понимаю в таком случае, почему большие деньги не мешают играть Криштиану Роналду. Он-то получает в сотни миллионов больше, чем любой российский футболист. Поэтому вопрос не в деньгах, а в людях. Легионеры нужны в любом случае. Они способны создать благоприятные условия для появления и развития наших футболистов. Для этого вся эта система и была введена. Другой вопрос — футболисты, которые приезжают должны быть высокого уровня. Говоря о легионерах, возникает другая проблема: по сути, позволить себе классных иностранных игроков может пара тройка команд, остальные клубы, особенно бюджетные, о таком мечтать и не могут. Поэтому говорить о какой-то борьбе совсем не приходится. Это уничтожает конкуренцию в чемпионате. Система с легионерами существует не только в России. Она была придумана далеко до нас, и является рабочей. Её лишь нужно грамотно отрепетировать, — считает Игонин.

Российские клубы «Зенит», «Краснодар» и «Локомотив» вылетели из Лиги чемпионов. Подопечные Сергея Семака лишились возможности выйти в евровесну после поражения от «Брюгге» (0:3) в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов, «Краснодар» продолжит выступление в Лиге Европы благодаря победе над «Ренном» (1:0), а судьба «Локомотива» определится в матче шестого тура против «Баварии».

Ранее бывший главный тренер футбольного клуба «Уфа» Вадим Евсеев назвал NEWS.ru причину неудачного выступления российских команд в Лиге чемпионов.