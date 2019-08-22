https://static.news.ru/photo/57501f34-c4dc-11e9-83a9-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Градиленко Фото: fcurojai.com

Бывший генеральный директор футбольного клуба «Урожай» Дмитрий Градиленко прокомментировал заведение уголовного дела по факту оказания влияния на результат матча первенства Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) между «Чайкой» и «Черноморцем», который прошёл в мае 2019 года в селе Песчанокопское Ростовской области.

Я не работаю в «Урожае» с 1 июня. Клуб никак не фигурирует в деле, потому что уголовное дело заведено по поводу договорного матча «Чайка» — «Черноморец». Лично на меня не выходили представители МВД. Я же не работаю ни в первой, ни во второй команде. Да, я работал в «Урожае», но уголовное дело по какому вопросу? По факту оказания влияния на результат матча. Не понимаю причину возможности прихода в офис футбольного клуба «Урожай», — сказал Градиленко корреспонденту News.ru.

Следственный департамент МВД России завёл уголовное дело по факту оказания влияния на результат матча (ч. 1, 3 статьи 184 УК РФ) между «Чайкой» и «Черноморцем», который прошёл в мае 2019 года в селе Песчанокопское Ростовской области. В ходе предварительного расследования следователями проведено более 20 обысков в офисах клубов и по местам проживания руководителей, игроков команд, а также иных лиц, возможно, причастных к совершению данного преступления. В ближайшее время футболистов «Черноморца» допросят по делу о договорном матче, писал News.ru.

Как сообщил глава КДК Артур Григорьянц, по полученным данным, в день матча главным тренером «Черноморца» было сделано заявление о том, что генеральный директор «Урожая» Дмитрий Градиленко предложил 500 тысяч рублей в качестве вознаграждения за победу над «Чайкой» в связи с тем, что от результата игры с «Чайкой» решалась судьба путёвки в Футбольную национальную лигу (ФНЛ). Руководители «Чайки» и «Урожая» эту информацию опровергали.

Дмитрий Градиленко стал генеральный директором команды 1 декабря 2018 года. В июне 2019 года отстранён от футбола (запрет вести любую деятельность, связанную с футболом) сроком на один год.