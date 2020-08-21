Экс-футболист сборной России рассказал о минусах жизни в США

https://static.news.ru/photo/4a582496-e481-11ea-9ffd-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/19samedov84

Бывший полузащитник российской сборной по футболу Александр Самедов пожаловался на жизнь в Соединённых Штатах. При этом он выразил желание снова туда вернуться.

Об этом он сказал в интервью YouTube-каналу «Коммент. Шоу». По словам Самедова, во время путешествия в Вашингтон и Нью-Йорк он отметил, что эти города очень грязные, с большим количеством бездомных, «которые на улице лежат».

Настолько Нью-Йорк грязный мне показался. Понятно, я летал туда спорт посмотреть. Но именно насколько он грязный, сколько я там бомжей увидел, — поделился футболист.

При этом он утвердительно ответил на вопрос о том, посетил ли бы он Штаты ещё раз, передаёт Lenta.ru.

Ранее NEWS.ru писал о том, что российский певец Митя Фомин, отдыхавший этим летом в Крыму, подружился с местными бомжами и сделал с ними фотосессию на одной из лавочек Севастополя. Снимки бывший солист группы Hi-Fi опубликовал в социальной сети.