Дзюбу лишили капитанской повязки в матче «Зенит» — «Краснодар»

https://static.news.ru/photo/d2636ab8-21d4-11eb-8a60-fa163e074e61_660.jpg Артем Дзюба Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Артём Дзюба лишился капитанской повязки в матче 14-го тура чемпионата России между «Зенитом» и «Краснодаром».

Так, футболист выйдет на поле с первых минут матча, однако капитанская повязка перешла к защитнику Деяну Ловрену.

В состав «Зенита» вошли: Кержаков, Караваев, Ракицкий, Дуглас Сантос, Ловрен, Оздоев, Кузяев, Мостовой, Барриос, Вендел, Дзюба.

За «Краснодар» сыграют: Сафонов, Газинский, Чернов, Мартынович, Сорокин, Ионов, Классон, Олссон, Кайо, Сулейманов, Берг.

Интимное видео предположительно с Артёмом Дзюбой появилось в социальных сетях, а также в Telegram-каналах. На записи он лежит на кровати и мастурбирует, снимая происходящее на камеру. При этом на заднем фоне слышен голос телеведущей «Матч ТВ» Марии Орзул. Вероятнее всего, ролик был записан в декабре 2019 года, однако всплыл в Интернете только сейчас.

Ранее NEWS.ru писал, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов поддержал Дзюбу после появления в Сети скандального видео.