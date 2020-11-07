Дзюбу лишили капитанской повязки в матче «Зенит» — «Краснодар»

Артём Дзюба лишился капитанской повязки в матче 14-го тура чемпионата России между «Зенитом» и «Краснодаром».
Так, футболист выйдет на поле с первых минут матча, однако капитанская повязка перешла к защитнику Деяну Ловрену.
В состав «Зенита» вошли: Кержаков, Караваев, Ракицкий, Дуглас Сантос, Ловрен, Оздоев, Кузяев, Мостовой, Барриос, Вендел, Дзюба.
За «Краснодар» сыграют: Сафонов, Газинский, Чернов, Мартынович, Сорокин, Ионов, Классон, Олссон, Кайо, Сулейманов, Берг.
Интимное видео предположительно с Артёмом Дзюбой появилось в социальных сетях, а также в Telegram-каналах. На записи он лежит на кровати и мастурбирует, снимая происходящее на камеру. При этом на заднем фоне слышен голос телеведущей «Матч ТВ» Марии Орзул. Вероятнее всего, ролик был записан в декабре 2019 года, однако всплыл в Интернете только сейчас.
Ранее NEWS.ru писал, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов поддержал Дзюбу после появления в Сети скандального видео.