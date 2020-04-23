Донецкий «Шахтёр» приступил к тренировкам

https://static.news.ru/photo/35f4de12-8604-11ea-a087-fa163e074e61_660.jpg Фото: FC SHAKHTAR/facebook.com

Футбольный клуб «Шахтёр» (Донецк) вернулся к тренировкам после паузы из-за коронавируса, заявил бразильский защитник Додо.

По его словам, игроки были разделены на группы по четыре человека, каждый из которых располагается на определённом расстоянии. Тренировка продолжалась час.

Тренироваться так сложно, но зато можно убить тоску по дому, — приводит слова футболиста Globoesporte.

Чемпионат Украины был приостановлен из-за пандемии коронавируса. После 22-туров лидирует «Шахтёр». На втором месте киевское «Динамо», на третьем — луганская «Заря».

Ранее сообщалось, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) заранее выплатит €70 млн 676 клубам из всех 55 национальных ассоциаций за Евро-2020, писалNEWS.ru.