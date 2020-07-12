«Динамо» обыграло «Крылья Советов» благодаря двум пенальти

https://static.news.ru/photo/ddf34676-c466-11ea-adb0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Московский футбольный клуб «Динамо» обыграл самарские «Крылья Советов» со счётом 2:0 в домашнем матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Москвичи добились победы благодаря двум пенальти. На 15-й минуте матча 11-метровый удар точно исполнил нападающий Максимилиан Филипп. Другой форвард команды Николай Комличенко забил гол на 24-й минуте встречи. В конце матча получив красную карточку с поля был удалён защитник московского клуба Заурбек Плиев (90+2).

«Динамо» на данный момент занимает седьмую строчку в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 35 очков. «Крылья» занимают предпоследнее, 15-е место, набрав 27 очков.

В других матчах 28-го тура РПЛ тульский «Арсенал» обыграл «Тамбов» со счётом 2:1, петербургский «Зенит» сыграл вничью (1:1) в выездном поединке с грозненским «Ахматом», «Сочи» на поле своей арены «Фишт» одержал победу со счётом 1:0 над московским «Спартаком», а московский «Локомотив» сыграл вничью с «Уфой» (1:1), писал NEWS.ru.