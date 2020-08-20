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Футбол

«Делом Самохвалова» займется региональное подведомство СК РФ

16:49, 20 августа 2020
Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Дело скончавшегося во время тренировки игрока команды «Казанка» (входит в структуру «Локомотива») Иннокентия Самохвалова занялся региональный отдел Следственного комитета России. Об этом сообщили в самом ведомстве.

Защитник Иннокентий Самохвалов, выступавший за клуб ПФЛ (третий по силе футбольный дивизион РФ) «Казанка», скончался на 23-м году жизни. Представители клуба заявили, что молодому человеку стало плохо во время индивидуальной тренировки.

Издание «Рейтинг букмекеров» сообщает, что Общероссийский профсоюз футболистов обратился в СК РФ с просьбой изучить это дело на наличие халатной деятельности врачей, допустивших игрока до тренировок. Главное отделение СК РФ перенаправило «дело Самохвалова» в своё московское подведомство.

Отмечается, что Самохвалов занимался в системе «Локомотива» с третьего класса. В составе «железнодорожников» он выигрывал молодежное первенство России. У Самохвалова остались жена и дочь.

Как писал NEWS.ru,мать умершего защитника футбольного клуба «Локомотив» Иннокентия Самохвалова Татьяна Терехова рассказала, что генеральный директор московской команды Василий Кикнадзе отказался помочь вдове и двухлетнему сыну игрока.

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