«Делом Самохвалова» займется региональное подведомство СК РФ

https://static.news.ru/photo/8e32b8ca-e2ec-11ea-a9d7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Дело скончавшегося во время тренировки игрока команды «Казанка» (входит в структуру «Локомотива») Иннокентия Самохвалова занялся региональный отдел Следственного комитета России. Об этом сообщили в самом ведомстве.

Защитник Иннокентий Самохвалов, выступавший за клуб ПФЛ (третий по силе футбольный дивизион РФ) «Казанка», скончался на 23-м году жизни. Представители клуба заявили, что молодому человеку стало плохо во время индивидуальной тренировки.

Издание «Рейтинг букмекеров» сообщает , что Общероссийский профсоюз футболистов обратился в СК РФ с просьбой изучить это дело на наличие халатной деятельности врачей, допустивших игрока до тренировок. Главное отделение СК РФ перенаправило «дело Самохвалова» в своё московское подведомство.

Отмечается, что Самохвалов занимался в системе «Локомотива» с третьего класса. В составе «железнодорожников» он выигрывал молодежное первенство России. У Самохвалова остались жена и дочь.

Как писал NEWS.ru,мать умершего защитника футбольного клуба «Локомотив» Иннокентия Самохвалова Татьяна Терехова рассказала, что генеральный директор московской команды Василий Кикнадзе отказался помочь вдове и двухлетнему сыну игрока.