«Делом Самохвалова» займется региональное подведомство СК РФ

Дело скончавшегося во время тренировки игрока команды «Казанка» (входит в структуру «Локомотива») Иннокентия Самохвалова занялся региональный отдел Следственного комитета России. Об этом сообщили в самом ведомстве.
Защитник Иннокентий Самохвалов, выступавший за клуб ПФЛ (третий по силе футбольный дивизион РФ) «Казанка», скончался на 23-м году жизни. Представители клуба заявили, что молодому человеку стало плохо во время индивидуальной тренировки.
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Отмечается, что Самохвалов занимался в системе «Локомотива» с третьего класса. В составе «железнодорожников» он выигрывал молодежное первенство России. У Самохвалова остались жена и дочь.
Как писал NEWS.ru,мать умершего защитника футбольного клуба «Локомотив» Иннокентия Самохвалова Татьяна Терехова рассказала, что генеральный директор московской команды Василий Кикнадзе отказался помочь вдове и двухлетнему сыну игрока.
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