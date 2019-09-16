https://static.news.ru/photo/4bf9b006-d895-11e9-b4f5-fa163e074e61_660.jpg Давид де Хеа Фото: imago-images.de/Global Look Press

Футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» продлил контракт с вратарём Давидом де Хеа, сообщает пресс-служба «красных дьяволов».

Соглашение рассчитано до 2023 года и предусматривает возможность продления ещё на сезон.

Для меня восемь лет в таком великом клубе — привилегия, — сказал голкипер.

Сумма контракта составит 60 млн евро.

Де Хе пополнил состав «манкунианцев» в 2011 году, перейдя из испанского «Атлетико». С тех пор он провёл за английский клуб 367 матчей, выиграв чемпионат Англии, Кубок страны, Кубок лиги и Лигу Европы.

Ранее News.ru писал о том, что новым генеральным директором гоночной серии «Формула Е» назначен Джейми Рейгл, который ранее был исполнительным директором футбольного клуба «Манчестер Юнайтед».