Футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» продлил контракт с вратарём Давидом де Хеа, сообщает пресс-служба «красных дьяволов».
Соглашение рассчитано до 2023 года и предусматривает возможность продления ещё на сезон.
— Manchester United (@ManUtd)
@D_DeGeais here to stay! #MUFC #DaveSaves September 16, 2019
Для меня восемь лет в таком великом клубе — привилегия, — сказал голкипер.
Сумма контракта составит 60 млн евро.
Де Хе пополнил состав «манкунианцев» в 2011 году, перейдя из испанского «Атлетико». С тех пор он провёл за английский клуб 367 матчей, выиграв чемпионат Англии, Кубок страны, Кубок лиги и Лигу Европы.
Ранее News.ru писал о том, что новым генеральным директором гоночной серии «Формула Е» назначен Джейми Рейгл, который ранее был исполнительным директором футбольного клуба «Манчестер Юнайтед».