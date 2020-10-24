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ЦСКА разгромил «Урал» в молодёжном первенстве России по футболу

13:21, 24 октября 2020

Московский ЦСКА с крупным счётом победил екатеринбургский «Урал» в седьмом туре молодёжного первенства России по футболу.

Итоговый счёт — 5:0 в пользу армейцев. Дублем отметился нападающий ЦСКА Владислав Яковлев, ещё по мячу забили Андрей Савинов (с пенальти), Антон Крачковский и Никита Котин.

Москвичи набрали 16 очков и занимают первое место в группе В, «Урал» идёт пятым, набрав девять очков.

Накануне, 23 октября, матч молодёжных команд «Ахмат» (Грозный) и «Спартак» (Москва) завершился скандалом. После финального свистка арбитра, зафиксировавшего нулевую ничью, на судью набросился неизвестный человек и нанёс рефери несколько ударов, писал NEWS.ru. Руководство Российской премьер-лиги осудило инцидент. Сам арбитр рассказал, что напавшее на него лицо не имело отношения к «Ахмату».

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