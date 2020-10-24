ЦСКА разгромил «Урал» в молодёжном первенстве России по футболу

Напавший на футбольного арбитра Богдана Головко в Грозном во время матча между молодёжными командами «Ахмата» и «Спартака» не имеет отношения к клубу из столицы Чеченской Республики. Об этом заявил сам судья.

Знаю точно, что он не имел отношения к клубу, так как на нём не было никаких отличительных знаков и атрибутики клуба, — приводит слова рефери «Грозный-Информ». Инцидент произошёл в пятницу...