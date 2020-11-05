ЦСКА потерпел первое поражение в Лиге Европы от команды Адвоката

https://static.news.ru/photo/9d3ebc9a-1fbb-11eb-bcb0-fa163e074e61_660.jpg Дик Адвокат Фото: SCS/Soenar Chamid/AFLO/Global Look Press

Футболисты ЦСКА в третьем туре группового этапа Лиги Европы проиграли первый матч турнира. В гостях они уступили «Фейеноорду» (1:3), которым руководит бывший тренер «Зенита» и сборной России Дик Адвокат.

После «сухого» первого тайма «армейцы» умудрились после перерыва пропустить три мяча в течение девяти минут. На 63-й минуте у хозяев отличился Ридгесиано Хапс, затем забивали Оркун Кекчю (71-я минута) и Лютсхарел Гертрейда (72-я). Гол престижа в ворота клуба из Нидерландов провёл его же футболист. Маркос Сенеси оформил автогол, прерывая навес нападающего ЦСКА Фёдора Чалова на 80-й минуте.

У «армейцев» осталось 2 очка, они замыкают таблицу в группе К. Лидирует загребское «Динамо» (5 очков), 5 ноября дома победившее австрийский «Вольфсберг» — 1:0. Австрийцы, как и «Фейеноорд», имеют в активе 4 очка.

Следующий игровой день в Лиге Европы 26 ноября. ЦСКА дома примет клуб из Нидерландов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что главный тренер «Фейеноорда» Дик Адвокат рассказал о подготовке к матчу в Лиге Европы против ЦСКА. По его словам, он испытывал тёплые чувства от встречи с российской командой, ведь в России «хорошее было время». Что касается отношения к ЦСКА, то Адвокат вспомнил матчи против ЦСКА в период его работы в «Зените». По его словам, это были настоящие битвы.