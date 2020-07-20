Червиченко считает, что Тедеско нужно оставить в «Спартаке»

https://static.news.ru/photo/05eb57fc-c9eb-11ea-ad95-fa163e074e61_660.jpg Доменико Тедеско Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Бывшему владельцу «Спартака» Андрею Червиченко понравилась игра «красно-белых» в полуфинальном матче против «Зенита», который завершился поражением гостей со счётом 1:2.

Игра понравилась, честно говоря, даже «Спартак понравился. Есть у них проблемы с правой зоной, но играли хорошо. Подустали к 60–70-й минуте, подсели. Но в принципе молодцы. Я думал, что будет меньше борьбы и «Зенит» выиграет с явным преимуществом. «Красно-белые» играли лучше, чем мне представлялось, — сказал Червиченко корреспонденту NEWS.ru.

По его мнению, игрокам гостей просто не хватало мастерства и опыта.

Видно было, что от Гапонова залетают проблемы, потому что молодой. Да и вообще оба мяча провалили именно на фланге. «Спартак», кстати, не выглядит той командой, которая заслуженно находится на своём месте. Мне кажется, коллектив должен бороться между четвёртым и пятым местом, — добавил он.

В финале турнира петербургский коллектив встретится с подмосковными «Химками». Спортивный функционер считает, что если «Зенит» отнесётся легкомысленно к сопернику, то его может ждать провал.

Я думал, что «Химки» ничего не ждало и в Екатеринбурге, но увидел три мяча и был шокирован. Если «Зенит» отнесётся к подмосковной команде как «Урал», то для них может всё сложиться не очень красочно. Залетит один, второй, а потом нет времени отыграться, — считает он.

Червиченко считает, что наставнику «красно-белых» надо дать возможность продолжить свою работу.

Если бы его судьба зависела от меня, я бы купил ему двух-трёх хороших игроков на правый фланг и позволил работать в том же режиме, — заключил он.

Встреча 1/2 финала в Санкт-Петербурге завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев. На 24-й минуте счёт открыл Артём Дзюба, реализовавший пенальти, назначенный за снос в штрафной Сердара Азмуна. В добавленное к первому тайму время счёт ударом головой сравнял нападающий москвичей Александр Соболев, но практически сразу после этого хозяева вновь вышли вперёд — передачу Малкома замкнул Далер Кузяев. Во второй половине встречи счёт не изменился, писал NEWS.ru.