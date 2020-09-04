Червиченко отреагировал на требование «Спартака» выплатить за Миранчука

https://static.news.ru/photo/4aeba25a-eeab-11ea-84ae-fa163e074e61_660.jpg Алексей Миранчук Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Бывший президент футбольного клуба «Спартак» Андрей Червиченко отреагировал на информацию, что руководство Академии московского «Спартака» имени Федора Черенкова подало документы в «Аталанату» для получения солидарных выплат за воспитание полузащитника Алексея Миранчука, перешедшего в августе из московского «Локомотива» в итальянский клуб.

Тут вопрос в том, у кого и на что хватает совести и реального понимания, что они сделали для становления этого игрока. И если академия «Спартака» считает, что Миранчук как футболист сложился именно у них, то, наверное, имеют право. Но мне что-то подсказывает, что он уже в «Локомотиве» сложился. Интересно, получит ли «Олимп» за него свои деньги? — сказал Червиченко корреспонденту NEWS.ru.

По его словам, если он действительно обучался, то академия имеет полное право на выплаты.

Знаете, копеечка к копеечке, вот и рубль сберегли. Значит чего-то не хватает им. Должны заплатить чуть ли тем, где он первые шаги делал, — добавил он.

В спартаковской академии будущая звезда «Локомотива» занимался до 2011 года после переезда из Славянска-на-Кубани, откуда Миранчук родом. Начал заниматся футболом в родном городе в местной ДЮСШ «Олимп».

Московский «Локомотив» ранее объявил, что достиг принципиальной договоренности о переходе Миранчука в «Аталанту». Трансфер 24-летнего полузащитника завершится, когда он пройдет медицинское обследование. Сумма сделки, по данным СМИ, составит 14,5 миллиона евро.

Ранее определились соперники «Спартака» в Кубке России по футболу. Состоялась жеребьёвка элитного группового раунда Кубка России по футболу сезона-2020/21. Текущий обладатель титула петербургский «Зенит» не сыграет в группе из-за новых правил, писал NEWS.ru.