Черчесов рассказал об «участии» Путина в своей отставке

Экс главный тренер сборной РФ по футболу Станислав Черчесов поделился подробностями своих отношений с президентом страны Владимиром Путиным. Также он прокомментировал слухи об участии российского лидера в своей отставке. Об этом тренер рассказал в интервью YouTube-каналу Kanał Sportowy.

Черчесов работал главным тренером сборной России с 2016 года. Контракт с ним расторгли 8 июля этого года. Под его руководством сборная дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира 2018 года и заняла четвёртое место в группе на чемпионате Европы — 2020. Этот результат первоначально признали приемлемым, однако потом специалист был отправлен в отставку.

Увольнение — это инициатива Путина? Это... Мы плохо слышим, нет? — ответил Черчесов на вопрос об участии главы государства в своём увольнении, подразумевая, видимо, что Путин к его отставке не имеет никакого отношения.

Специалист вспомнил, что общался с президентом на домашнем чемпионате мира 2018 года и был приглашён на финал турнира.

Ранее сообщалось, что главным тренером сборной России по футболу следует назначить президента страны Владимира Путина. Так считают 2% участников опроса сервиса SuperJob.