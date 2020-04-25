Чемпионат Таджикистана по футболу приостановили из-за коронавируса

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Спортивный комментатор Василий Уткин заявил, что проблемой президента московского футбольного клуба «Спартак» Леонида Федуна является неумение выбирать помощников. По его словам, любое предложение босса, даже не самое удачное, с их стороны встречает «лизоблюдский восторг».

В итоге, Федун считает, что его идея хороша, и выходит на публику со смешными тезисами. Об этом Уткин сказал в ходе стрима на своём YouTube-канале. Мне представляется, что это эмоциональный,...