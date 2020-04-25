Чемпионат Таджикистана по футболу приостановили из-за коронавируса

Все футбольные соревнования Таджикистана приостановлены до 10 мая из-за пандемии коронавируса.
Федерация футбола Таджикистана приняла решение приостановить проведение всех спортивных соревнований по футболу, проводимых под эгидой организации, в том числе соревнования, проводимые лигами и региональными федерациями по футболу, — сообщает пресс-служба Федерации футбола Таджикистана.
Отмечается, что матчи четвёртого тура чемпионата Таджикистана, запланированные на 26 апреля, пройдут по расписанию.
Ранее сообщалось, что матчем «Алтын-Асыр» — «Копетдаг» 19 апреля возобновится чемпионат Туркменистана по футболу сезона-2020, который ранее был приостановлен из-за COVID-19, писал NEWS.ru.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен