Футбол

Чемпионат Таджикистана по футболу приостановили из-за коронавируса

12:37, 26 апреля 2020
Фото: Noufal Ibrahim/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Все футбольные соревнования Таджикистана приостановлены до 10 мая из-за пандемии коронавируса.

Федерация футбола Таджикистана приняла решение приостановить проведение всех спортивных соревнований по футболу, проводимых под эгидой организации, в том числе соревнования, проводимые лигами и региональными федерациями по футболу, — сообщает пресс-служба Федерации футбола Таджикистана.

Отмечается, что матчи четвёртого тура чемпионата Таджикистана, запланированные на 26 апреля, пройдут по расписанию.

Ранее сообщалось, что матчем «Алтын-Асыр» — «Копетдаг» 19 апреля возобновится чемпионат Туркменистана по футболу сезона-2020, который ранее был приостановлен из-за COVID-19, писал NEWS.ru.

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