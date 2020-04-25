«Челси» отказался от снижения зарплат футболистов на время пандемии

https://static.news.ru/photo/b584d14e-86f6-11ea-a8be-fa163e074e61_660.jpg Фото: Chelsea Football Club/facebook.com

Английский футбольный клуб «Челси» не станет сокращать заработную плату игроков команды на время пандемии коронавируса.

Мы благодарны игрокам за то, что они оказали помощь клубу в общественных мероприятиях. На данный момент первая команда не будет вносить финансовый вклад в развитие клуба, вместо этого совет директоров поручил команде сосредоточить свои усилия на дальнейшей поддержке других благотворительных акций, — говорится в заявлении на официальном сайте клуба.

Как писал NEWS.ru, ранее футболисты «Челси» отказались от снижения зарплаты на 30%. Руководство «Челси» предлагало футболистам урезать заработную плату из-за проблем с финансированием на фоне пандемии коронавируса. Игроки были готовы пойти максимум на 10% понижения зарплаты