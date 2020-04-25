«Челси» отказался от снижения зарплат футболистов на время пандемии

Английский футбольный клуб «Челси» не станет сокращать заработную плату игроков команды на время пандемии коронавируса.
Мы благодарны игрокам за то, что они оказали помощь клубу в общественных мероприятиях. На данный момент первая команда не будет вносить финансовый вклад в развитие клуба, вместо этого совет директоров поручил команде сосредоточить свои усилия на дальнейшей поддержке других благотворительных акций, — говорится в заявлении на официальном сайте клуба.
Как писал NEWS.ru, ранее футболисты «Челси» отказались от снижения зарплаты на 30%. Руководство «Челси» предлагало футболистам урезать заработную плату из-за проблем с финансированием на фоне пандемии коронавируса. Игроки были готовы пойти максимум на 10% понижения зарплаты
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