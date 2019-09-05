https://static.news.ru/photo/8cb0bfbc-cfe0-11e9-8341-fa163e074e61_660.jpg Денис Глушаков Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Бывший тренер московского футбольного клуба «Спартак» Аттила Мальфатти заявил, что экс-капитан «красно-белых» Денис Глушаков является рядовым игроком.

Он рядовой игрок, ничего в карьере не выигравший без (главного тренера) Массимо Карреры. И теперь после «Спартака» он ушёл в «Ахмат». Глушаков играл слабо в сезоне-2017/18, — приводит слова Мальфатти, который был помощников Карреры, Sport24 .

Мальфатти добавил, что с Каррерой «Спартак» выиграл Суперкубок, финишировал третьим в чемпионате с 18-матчевой беспроигрышной серией, сыграл вничью с «Ливерпулем» и разгромил «Севилью», был в полуфинале Кубка России, но вылетел из него «после ошибки Глушакова».

Ранее Глушаков, ныне выступающий за «Ахмат», рассказал, как Массимо Каррера возглавил «красно-белых», и заявил, что все премиальные, полученные за победу в чемпионате России сезона-2016/17, тренер забрал себе, писал News.ru.