Бундеслига может не вернуться 9 мая из-за новой волны COVID-19

https://static.news.ru/photo/eb707964-89e6-11ea-8de8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Markus Fischer via www.imago-ima/www.imago-images.de/Global Look Press

Возобновление чемпионата Германии по футболу, запланированное на 9 мая, оказалось под угрозой из-за новой волны заражений инфекцией коронавируса.

После ослабления ограничений в стране число заболевших снова возросло, сообщает Daily Mail.

Предполагается, что правительство страны вновь усилит карантинные меры, в связи с чем придётся отложить возобновление Бундеслиги.

Ранее руководитель Немецкой футбольной лиги Кристиан Зайферт после встречи со всеми клубами Бундеслиги выступил с оптимистичным заявлением: «Бундеслига готова к возобновлению сезона, и неважно — 9 мая или позднее». Кроме того, он сообщил, что футболисты будут выходить на поле в масках, а каждые 15 минут матч будет останавливаться, чтобы игроки могли отдышаться и поменять защитное средство.

По данным на 29 апреля, в Германии зафиксировано в общей сложности 159 912 случаев заболевания COVID-19, среди которых умерли 6314 человек, выздоровели — 117 400.

Ранее NEWS.ru писал, что Бундеслиге может грозить банкротство из-за коронавируса.