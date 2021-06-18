Боярский: «если Украина не станет чемпионом, их фанаты пойдут в морг?»

https://static.news.ru/photo/9c385856-d02d-11eb-8cdd-96000091f725_660.jpg Михаил Боярский Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Российский актёр театра и кино, певец, народный артист РСФСР Михаил Боярский отреагировал на фан-зону во Львове, где сначала раздавали бесплатное пиво за каждый гол в ворота России в матче с Бельгией, а затем разыграли 50 сертификатов в финские бани.

На такое не стоит обижаться. Пусть, что хотят, то и делают. Их право. Не знаю, какой у них там ум далёкий или близкий, но не обращаю на это внимание. Я пиво люблю, баню люблю, футбол люблю. А что любят украинские болельщики, не знаю. Дай бог, чтобы это помогло украинской команде выйти в призёры. А вот если Украина не будет чемпионом, то что они будут пить и в какое помещение ходить? В морг? Мышьяк употреблять будут? Это их личное дело, — сказал Боярский корреспонденту NEWS.ru.

Он не связывает футбол с политикой. Поэтому мнение политиков на этот счёт его не интересует.

Я смотрю за футболом. А если мне интересно, что происходит в международной повестке, то слежу за Джо Байденом и Владимиром Путиным, — добавил он.

Ранее организатор фан-зоны во Львове (Lviv Fan Festival) Максим Мотин раскрыл детали акции с бесплатным пивом за каждый гол в ворота сборной России в матче первого группового этапа на чемпионате Европы — 2020 по футболу.