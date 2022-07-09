Болельщики «Зенита» освистали группу «Би-2» на Суперкубке России

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

Болельщики «Зенита» освистали группу «Би-2» на Суперкубке России. Рок-группа, солист которой является болельщиком «Спартака», исполнила несколько песен после окончания матча.

Солист группы вышел на поле в красно-белом шарфе. Фанатская трибуна сине-бело-голубых на протяжении всего исполнения освистывала артистов.

Ранее такая же реакция последовала на выступление певицы MакSим, которая исполнила песню «Знаешь ли ты» перед началом матча. Эта песня популярна у фанатов красно-белых.

«Зенит» разгромил «Спартак» на «Газпром Арене» со счетом 4:0. Встреча прошла в Санкт-Петербурге 9 июля.