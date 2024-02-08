Более десятка стран призвали ФИФА отстранить Израиль от соревнований Sky News: 12 стран призвали ФИФА отстранить Израиль от соревнований

Двенадцать стран Ближнего Востока призвали Международную федерацию футбола (ФИФА) отстранить Израиль от соревнований из-за военной операции в секторе Газа, сообщает Sky News. Также соответствующие письма направлено всем национальным футбольным федерациям и шести региональным конфедерациям.

Уточняется, что с инициативой выступили футбольные федерации Палестины, Саудовской Аравии, Катара и ОАЭ. Группу возглавил президент Федерации футбола Западной Азии, сводный брат короля Иордании принц Али бин Аль-Хусейн.

Сама же Израильская футбольная ассоциация призвала ФИФА не вмешивать политику в спорт и позволить им продолжать попытки пройти квалификацию на мужской чемпионат Европы этим летом. Также она пожелала сборной Иордании удачи в первом для нее финале Кубка Азии.

После начала специальной военной операции России на Украине в феврале 2022 года футбольную сборную РФ отстранили от международных соревнований. С тех пор российские футболисты участвуют исключительно в товарищеских матчах. При этом Израиль после начала военной операции в секторе Газа продолжает участвовать в состязаниях. В Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отказались комментировать разницу в подходах.