Боков: «Зениту» какая разница, будет играть Кокорин или нет

https://static.news.ru/photo/168b1c92-bf68-11ea-a298-fa163e074e61_660.jpg Александр Кокорин Фото: ФК «Зенит»/vk.com

Петербургский «Зенит» в матче 26-го тура РПЛ обыграл «Краснодар» со счётом 4:2 и стал шестикратным чемпионом России по футболу. Голы в чемпионском матче забили Сердар Азмун (дубль), Артём Дзюба и Алексей Сутормин. Бывший защитник футбольного клуба «Зенит» Максим Боков считает, что Санкт-Петербург стал настоящим футбольным лидером.

«Зенит» второй год подряд становится чемпионом, а Петербург — футбольной столицей. В целом команда Семака заслуженно победила как в матче против «Краснодара», так и в целом в турнире — ребята достаточно ровно провели сезон, — сказал Боков корреспонденту NEWS.ru.

По его словам, в предстоящем матче против «Сочи» руководство коллектива с берегов Невы сможет договориться о том, чтобы нападающий Александр Кокорин играл против своего клуба.

«Зениту» сейчас вообще какая разница, будет играть Кокорин или нет? Думаю, что по спортивному принципу будет решено в пользу выхода форварда на поле, — заключил он.

Ранее NEWS.ru сообщал, что главный тренер «Зенита» Сергей Семак показал видео из раздевалки команды после победы над «Краснодаром». Футболисты петербургской команды поздравили наставника с рождением внучки. 44-летний специалист в течение одного дня стал дедушкой и чемпионом России.