Блоггеры поймали футболиста «Спартака» Крала на Lamborghini

https://static.news.ru/photo/010bea7c-b9fa-11ea-a5a2-fa163e074e61_660.jpg Алекс Крал Фото: АГН Москва/Global Look Press

Полузащитник московского футбольного клуба «Спартак» Алекс Крал стал героем ролика Instagram-блогеров.

На видео девушка едет в машине со своим парнем и машет в окно футболисту, который проезжал мимо за рулём Lamborghini «Uracan». На предложение девушки покататься вместе Крал ответил, что говорит только по-английски.

Ранее NEWS.ru писал, что Крал стал чемпионом Чехии в составе пражской «Славии». Команда на своей странице в Instagram поблагодарила Крала за помощь в завоевании чемпионства. Футболист в нынешнем сезоне провёл за «Славию» девять матчей. Пражский клуб досрочно стал чемпионом Чехии после победы в матче с «Викторией» из Пльзени во 2-м туре второго этапа Первой лиги (1:0).