Блоггеры поймали футболиста «Спартака» Крала на Lamborghini

Полузащитник московского футбольного клуба «Спартак» Алекс Крал стал героем ролика Instagram-блогеров.
На видео девушка едет в машине со своим парнем и машет в окно футболисту, который проезжал мимо за рулём Lamborghini «Uracan». На предложение девушки покататься вместе Крал ответил, что говорит только по-английски.
Ранее NEWS.ru писал, что Крал стал чемпионом Чехии в составе пражской «Славии». Команда на своей странице в Instagram поблагодарила Крала за помощь в завоевании чемпионства. Футболист в нынешнем сезоне провёл за «Славию» девять матчей. Пражский клуб досрочно стал чемпионом Чехии после победы в матче с «Викторией» из Пльзени во 2-м туре второго этапа Первой лиги (1:0).
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