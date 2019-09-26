Подмосковные «Химки» в рамках 1/16 финала Кубка России принимали на своём стадионе казанский «Рубин». Матч закончился разгромом гостей со счётом 3:0. Полузащитник футбольного «Рубина» Евгений Башкиров в эксклюзивном интервью News.ru ответил на слухи об отставке тренера команды и объяснил, как изменить сложившуюся ситуацию в виде поражений.

— Что не получилось в матче? Вас преследует довольно неприятная серия.

— Ничего. Не получилось ничего.

— На что настраивались и хотели показать?

— Настраивались на победу. Я думаю, конечно же, свою роль сыграл быстрый пенальти. В этой ситуации нам пришлось принимать чуть более рискованные ходы. «Химки» ловили нас на наших собственных ошибках.

— Со стороны показалось, что Старфельт достаточно рискованно действовал в обороне. Так ли это? Или «Химки» настолько поджимали, что просто не успевал?

— Можете спросить главного тренера, он вам ответит.

— Хоть какие-то положительные эмоции остались? Может быть, довольны своей игрой?

— Ни своей игрой, ни результатом доволен быть не могу.

— Видите ли какой-то выход из сложившейся ситуации? Всё-таки пять поражений подряд плюс Кубковая игра.

— Выход один — забирать три очка в ближайшей домашней встрече.

— Много слухов о смене тренера, что у Шаронова нет такого доверия. Обсуждаете в команде или как-то реагируете на это?

— Внутри коллектива мы обсуждаем только то, каким образом действовать в следующей игре и как зарабатывать очки. А то, что подразумевается под «слухами» — отсутствие результата. Мы не очень уверенно выступаем. Даже не так — мы проигрываем последние встречи.

— В последние десять минут матча показалось, что «Рубину» просто не хватило сил.

— Думаю, что это эмоциональный момент, потому что три мяча в наших воротах. Мы, наоборот, хотели сократить разницу до одного. Тогда была бы другая игра в конце. Но так как мы пропустили третий — уже не хватило ни эмоций. ни сил.

— Что представители тренерского штаба сказали вам в раздевалке после матча?

— Что они могут сказать? Я же говорю — у нас выход только один — три очка в следующей встрече.

— Вы достаточно эрудированный человек. С какой бы группой или песней могли бы сравнить сейчас прошедший матч?

— Я не хочу ничего сравнивать. Просто мы погорели 0:3. с чем это можно сравнить? Это точка. В Кубке России.