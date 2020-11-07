«Барселона» предложит Месси скромную зарплату

https://static.news.ru/photo/a97564a0-20ba-11eb-b0e9-fa163e074e61_660.jpg Лионель Месси Фото: Marco Alpozzi/Keystone Press Agency/Global Look Press

Аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси не сможет получать прежнюю зарплату в клубе после подписания нового контракта. Предложение по окладу футболисту, выступающему за «сине-гранатовых» с 2003 года, будет скромнее нынешнего.

Об этом заявил кандидат на пост президента каталонского клуба Антони Фрейкса на YouTube-канале El Curubito.

Мы не станем убеждать Месси. Наша цель — определиться с приоритетами каждой из сторон, что хочет «Барса», а что Лионель, — заявил Фрейкса.

По его словам, у «Барселоны» существуют финансовые проблемы, поэтому если аргентинец захочет выступать за клуб и дальше, он должен будет согласиться на новые условия.

Ранее NEWS.ru сообщал, что испанскому клубу «Барселона» грозит банкротство, если он не сократит зарплаты игрокам. Из-за пандемии коронавируса клуб испытывает серьёзные финансовые проблемы, зарплатную ведомость необходимо сократить на €190 млн. Сейчас руководство «сине-гранатовых» ведёт переговоры с футболистами об уменьшении зарплат на 30%.