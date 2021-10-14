«Барселона» назвала сумму отступных в €1 млрд за 18-летнего игрока

Полузащитник сборной Испании Педри продлит контракт с каталонской «Барселоной». Новое соглашение рассчитано до 30 июня 2026 года. Сумма отступных составит €1 млрд. Зарплата 18-летнего игрока на данный момент неизвестна. «Барса» сообщила об этом на своём официальном сайте.

Новое соглашение рассчитано до 30 июня 2026 года. Официальное подписание контракта состоится в пятницу, 15 октября.

Педри присоединился к «Барселоне» летом 2020 года. Каталонцы заплатили «Лас-Пальмасу» за хавбека €5 млн. В нынешнем сезоне он провёл четыре матча во всех турнирах и не отметился результативными действиями. В активе Педри имеется десять матчей в составе национальной сборной Испании.

Ранее президент «Барселоны» Жоан Лапорта признался, что расстроен решением форварда Лионеля Месси перейти в ПСЖ вместо того, чтобы остаться в каталонском клубе и играть за него бесплатно. Он добавил, что считает Месси лучшим игроком за всю историю «Барселоны».

28 сентября Месси забил первый мяч за парижский клуб. 34-летний аргентинец отличился на 74-й минуте матча с «Манчестер Сити» во втором туре группового этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла в Париже, хозяева победили со счётом 2:0.