Арбитр финала ЧМ-1990 назвал Марадону худшим человеком

https://static.news.ru/photo/4c0208ec-8857-11ea-8566-fa163e074e61_660.jpg Диего Марадона (в центре) Фото: dpa/Global Look Press

Бывший судья Эдгардо Кодесаль, работавший на матче финала чемпионата мира 1990 года между сборными Федеративной Республикой Германии (ФРГ) и Аргентины, рассказал о поведении лидера южноамериканского коллектива Диего Марадоны.

Он вовсю матерился во время гимна. Затем, когда я решил удалить Монсона, он подбежал ко мне и сказал, что я вор и нахожусь на содержании у ФИФА, — приводит слова Кодесаля The Sun со ссылкой на Tirando Paredes.

68-летний арбитр отметил, что, по его мнению, «Марадона был лучшим футболистов, но одним из худших людей», с которыми он встречался.

В ходе финала ЧМ-1990 в составе национальной команды Аргентины были удалены два игрока. Исход матча решил назначенный в ворота аргентинцев пенальти. Немцы реализовали момент и одержали победу со счётом 1:0.

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