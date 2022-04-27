Андрей Соломатин: реакция на решения УЕФА и ФИФА была нецензурной

Фото Maksim Konstantinov/Global Look Press

Бывший футболист ЦСКА и сборной России Андрей Соломатин высказал мнение о решениях международных футбольных федераций (ФИФА и УЕФА) о том, чтобы отстранить российские клубы и сборные от всех международных турниров. Он считает эти решения полностью политизированными и несправедливыми.

Когда я узнал об этом решении, то лексика в моём исполнении была в основном ненормативная. Я был вне себя от злости. Потому что это решение не имеет ничего общего со спортом и со спортивными принципами. Оно полностью политизировано. Такого быть не должно, но надо смириться с тем, что спорт перестал быть независимым. Даже если в ФИФА и УЕФА не хотели принимать такое решение, на них оказывалось такое давление, что выбора не было, — сказал Соломатин корреспонденту NEWS.ru.

Экс-защитник сборной России рассказал о двух сценариях, по которым эта ситуация может развиваться дальше.

Чтобы понять, как это скажется на нашем футболе, надо дожить до окончания нынешнего сезона и понять, как будет в следующем. Если мы вернёмся в еврокубки, что сейчас маловероятно, то это будет одна история. А если мы получим подтверждение, что мы снова останемся без международных турниров, то наш футбол изменится очень сильно. Уедут почти все оставшиеся легионеры, уедут иностранные тренеры, будут играть российские игроки. Те, кто долгое время не мог попасть в состав, будут в него попадать, ну вот и посмотрим, на что способны эти футболисты. Но мне, если честно, сильно не хотелось бы, чтобы это всё было надолго, — признался футболист.

Также Соломатин считает, что дисквалификации со стороны ФИФА и УЕФА отбросят российский футбол на годы назад, так как у игроков не будет возможности конкурировать с лучшими.

Когда смотришь такие матчи, как вчерашний полуфинал Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Реалом», то понимаешь, к чему нужно стремиться. Там — абсолютно другие скорости принятия решений, там люди умеют действовать нестандартно, там принципиально другое качество исполнение. Если нас лишить матчей с такими командами, нас это отбросит назад, — добавил экс-игрок ЦСКА.

В активе Соломатина 13 матчей за сборную России с 1998 по 2003 годы, в том числе он принимал участие в чемпионате мира-2002 в Японии и Южной Корее.

В начале марте УЕФА и ФИФА отказали Российскому футбольному союзу в рассмотрении апелляции по отстранению российских клубов и сборной от международных турниров. Президент УЕФА Александер Чеферин выразил в связи с этим сожаление и признался, что не хотел применять санкции к России.