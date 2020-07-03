Алексея Миранчука признали лучшим игроком РПЛ в июне

https://static.news.ru/photo/86f8c30c-bdd4-11ea-8798-fa163e074e61_660.jpg Алексей Миранчук Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Полузащитника московского «Локомотива» Алексея Миранчука признали лучшим футболистом в Российской премьер-лиге (РПЛ) по итогам июня.

Его кандидатуру единогласно поддержали эксперты основного телевещателя, представители РПЛ и болельщики. В голосовании болельщиков, которое прошло на официальной странице лиги во «ВКонтакте», за форварда отдали 44,1% голосов.

В июне футболист в трёх матчах чемпионата России забил четыре гола. По итогам 25 туров «Локомотив» набрал 48 очков и находится на второй строчке турнирной таблицы. Лидирует «Зенит», в активе которого 59 баллов.

Также за звание лучшего игрока июня боролись нападающий тульского «Арсенала» Евгений Луценко, форвард «Зенита» Артём Дзюба, полузащитник самарских «Крыльев Советов» Максим Глушенков и голкипер «Уфы» Александр Беленов.

Как писал NEWS.ru, ранее руководитель департамента судейства Российского футбольного союза Виктор Кашшаи заявил, что на матче 26-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Тамбовом» не будет использоваться система видеопомощника рефери (VAR), потому что данные команды не борются за попадание в Лигу чемпионов. Он подчеркнул, что видеоассистенты могут работать на четырёх матчах в день, а 4 июля пройдут пять матчей тура чемпионата России.