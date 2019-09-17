https://static.news.ru/photo/306bbc4a-d975-11e9-b80c-fa163e074e61_660.jpg Александр Кокорин и Павел Мамаев Фото: instagram.com/kokorin9

Футболист Александр Кокорин отреагировал на публикацию жены Павла Мамаева Аланы, которая была посвящена возвращению её супруга из колонии домой.

Ранее Мамаева опубликовала в Instagram первое совместное фото с мужем после его освобождения.

Возвращаю, — написал Кокорин под фотографией супругов.

В ответ поклонники начали поздравлять его и Мамаева с освобождением. Им пожелали больше не совершать подобных проступков.

Футболисты Павел Мамаев, Александр и Кирилл Кокорины были осуждены за драки в центре Москвы. Кокориным дали по полтора месяца колонии, Мамаеву — год и пять месяцев. 17 сентября их выпустили из исправительной колонии в Белгородской области по условно-досрочному освобождению (УДО).

Как писал News.ru, продюсера спортивного телеканала «Матч ТВ» Тину Канделаки удивило множество возмущений по поводу контракта освобождённого футболиста Александра Кокорина с «Зенитом». Она считает, что эпоха репрессий уже прошла, а ребятам надо дать второй шанс.